Разгладить складки на вещах можно и без утюга: как это сделать

Разгладятся даже сильные заломы

Иногда нужно погладить вещи, а утюг сломался, или его вообще нет под руками. К примеру, вы поехали в командировку и поселились в квартире или номере без утюга. А вещи после того как пролежали в чемодане или сумке обязательно нуждаются в глажке. Из такой ситуации есть выход.

Иногда помогает развесить вещи и сбрызнуть их водой. Но если этот способ не сработал, беритесь за кастрюлю и ковш.

Как продемонстрировал один из пользователей TikToka, одежду отлично можно погладить посудой. Для этих целей лучше всего подойдет ковш или сотейник с одной длинной ручкой. Нужно налить воду в металлическую емкость с плоским дном и поставить нагреваться. После того как вода закипит, используйте посуду как утюг.

На видео продемонстрировано, что поглаженный кастрюлей рукав кофты выглядит так, будто по нему прошлись утюгом.

Ранее "Телеграф" писал, зачем заворачивать сезонные вещи в пекарскую бумагу.