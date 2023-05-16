Жир уйдет сам: хитрые трюки, как обезжирить бульон или суп

Слой лишнего жира может испортить блюдо, но решение есть

Ароматный суп или наваристый бульон приготовить сравнительно несложно. Но бывает, что супы на мясной основе получаются слишком жирными. Густая пленка на поверхности испортит вкус даже самого лучшего борща.

Жир из супа, рагу или подливки можно собирать разными способами. Вместе с "Сегодня" рассказываем о лучших из них.

Удаляем жир охлаждением

Самое простое, что можно сделать – это охладить суп. Тогда жир соберется на поверхности и застынет – так его будет проще удалить. Соберите его ложкой и выбросьте.

Также есть способы, как сделать это с помощью холода, не предполагающие охлаждения всей кастрюли. Положите на несколько минут металлический половник в морозильник. Затем замороженным дном проведите несколько раз по поверхности супа. Холодная поверхность соберет жир. При необходимости это можно повторить несколько раз.

Подобным образом действуют кубики льда – положите их в суп на несколько секунд. Охлаждая поверхность, они привлекут к себе жир, и тот соберется в большие капли, которые легко достать ложкой вместе со льдом.

Другие способы

Кувшин или соусник. Когда суп немного остынет, перелейте его в кувшин или соусник. Затем вылейте обратно в кастрюлю. Какая-то часть жира останется на стенках кувшина.

Ломтики хлеба. Выложите их на поверхность супа и прижмите ложкой. Жир впитается.

Так можно поступать не только со слишком жирным супом. Эти способы помогут спасти и рагу, и подливку к гарниру.