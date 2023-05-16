Как избавится от нитратов в ранних овощах: советы специалистов

Избавляйтесь от нитратов в ранних овощах, фруктах и зелени

Свежие овощи, фрукты и зелень уже появились на прилавках. Но покупая ранние фрукты и овощи, следует помнить об их потенциальной опасности – нитратах и пестицидах. Ранняя продукция из парников и теплиц содержит в 2-3 раза больше нитратов, чем сезонная зелень и овощи из грядки.

Вместе с Коломойским городским советом рассказываемо нескольких полезных советах по снижению содержания нитратов в овощах. Питайтесь благодаря им правильно.

Как избавиться от нитратов в ранних овощах, фруктах и зелени

Это можно сделать несколькими способами:

замачивание овощей, фруктов и зелени в чистой воде в соотношении 1:10 не менее 1 часа. Это снизит содержание нитратов в овощах на 25-30%. Результат будет еще лучше, если воды будет больше, а время вымачивания длиннее;

бланширование и отваривание овощей в большом количестве воды. Полученный отвар для питания нельзя использовать.

вымачивание в легком растворе аскорбиновой кислоты. Это поможет снизить содержание нитратов на 36-58%;

соление и квашение овощей. На 4-й день содержание нитратов падает, на 18-й день они вообще почти отсутствуют.

Приготовленные из свежих овощей салаты старайтесь употреблять в пищу сразу и не храните их в холодильнике. Также готовьте заправки в салаты на основе лимонного или гранатового сока. Они обезвреживают нитратные соединения.

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