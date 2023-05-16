Не совершайте эту ошибку: какое средство для чистки может уничтожить вашу ванну

Неправильное использование средства для очистки ведет необратимым последствиям

Многие хозяйки даже не задумываются над тем, что для унитаза и ванной в их арсенале должны быть разные чистящие средства. Особенно это касается обладательниц акриловых и эмалированных ванн.

Как пишет Ukr.Media, изготовитель не зря пишет инструкции и уточняет, в каких случаях и на каких поверхностях можно использовать то или иное средство. Таким образом он предостерегает покупателей от совершения ошибок. Поэтому если на бутылочке чистящего средства указано, что оно предназначено для унитазов, не стоит протирать им ванную или раковину.

Дело в том, что каждый вид сантехники имеет свое покрытие, а то, в свою очередь, свой химический состав. И если более крепкому покрытию керамических изделий действие агрессивных кислот не страшно, то эмаль ванной может не выдержать. Тем более акриловое покрытие.

Безусловно, средство для унитаза с кислотами практически мгновенно растворит загрязнения на ванной. Но спустя время эмаль начнет темнеть, а поверхность ванной станет шероховатой, что будет, как минимум, неприятно. Со временем на ванной образуются трещины и процесс разрушения будет уже не остановить.

Ранее "Телеграф" делился, какими "бабушкиными" средствами можно очистить ванную.