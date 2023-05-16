Хитрость со стиральной машиной сделает спортивную одежду идеальной: что нужно делать

Как выкрутиться, если в машинке нет специальной программы для стирки спортивных костюмов

Современные модели стиральных машин включают в себя всевозможные программы, способные в кратчайшие сроки сделать любую одежду безупречно чистой. Некоторые режимы позволяют пользователям избавиться от всевозможных пятен на одежде, в то время как другие — выстирать потные вещи.

Это относится к режиму "Спортивная одежда", которая, как следует из названия, лучше работает на таких тканях, как полиэстер или лайкра, широко используемых в одежде для тренировок.

Режим "Спорт", который есть на панели управления самых современных стиральных машин, идеально подходит для пропитанной потом спортивной одежды без других загрязнений. Всего за 30 минут эта программа освежает одежду благодаря низкой температуре (около 30ºC), предотвращая образование складок или повреждение ткани.

Если у вас нет специального режима для стирки спортивной одежды, не беда. Альтернативным вариантом будет короткая программа с низкой температурой и отказ от отжима. Также рекомендуется использовать нейтральное моющее средство и сушить одежду на открытом воздухе сразу после окончания стирки, чтобы избежать появления неприятных запахов.

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