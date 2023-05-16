Отличный способ избавиться от грязи: хитрость, как быстро удалить накипь с подошвы утюга

Процесс удаления известкового налета довольно прост

Чистка подошвы утюга – это само собой разумеющийся процесс, особенно для того, чтобы избежать следов на белье во время глажки. И самый простой способ это сделать — использовать ингредиенты, которые наверняка есть у вас в шкафу на кухне, а не покупать различную химию.

Отличный способ избавиться от грязи, которая успела осесть на подошве вашего утюга — это пищевая соль, пишет santeplus. И этот простейший трюк еще раз доказывает это.

Как очистить утюг от накипи содой

Смешайте 2 столовые ложки пищевой соды и 1 столовую ложку воды, чтобы получилась паста;

Нанесите ее на подошву утюга, подверженную загрязнениям или накипи;

Затем используйте щетку с мягкой щетиной или использованную зубную щетку, чтобы почистить подошву;

Смойте теплой водой, протрите чистой тряпкой и готово!

Не забывайте также о регулярном обслуживании вашей техники, иначе любые методы не будут такими эффективными, как хотелось бы. Если вы используете свое устройство регулярно, не забывайте ухаживать за ним хотя бы раз в два месяца.

Раньше мы рассказывали, что разгладить помятые вещи можно и без утюга. Есть несколько очень простых способов для любых случаев и любого типа ткани.