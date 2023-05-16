Так вы лишь испортите вещи: пять частых ошибок при стирке постельного белья

Излишек моющих средств лишь навредит, так что не стоит добавлять в стиральную машину слишком много порошка при стирке постели

Стирать постельное белье рекомендуется каждые несколько недель, однако делайте это правильно. Многие из нас могут не задумываться, что портят изделия, если допускают частые ошибки при стирке простыней, наволочек и пододеяльников.

Стоит обратить внимание на пять распространенных ошибок, которые нельзя допускать, если хотите сохранить постельное белье. Об этом пишет издание Express.

Ошибка №1

Стирать постельное белье лишь тогда, когда на нем накопилось много грязи и микробов. Лучше отправлять простыни в барабан стиральной машины каждые пару недели. Стирка при низких температурах (30 градусов или ниже) сэкономит энергию и поможет вещам дольше выглядеть лучше. Слишком горячая вода, около 60 градусов, убьет все бактерии, но допустима при стирке не чаще одного раза в месяц.

Ошибка №2

Стирка простыней с полотенцами и одеждой. Загрузка стиральной машины вещей с разным составом ткани и цветом – ужасная идея. Каждая вещь требует определенную температуру, более деликатные ткани и вовсе испортятся при стирке с постельным. Лучше стирать простыни отдельно.

Ошибка №3

Добавлять слишком много моющего средства. Мнение о том, что чем больше засыпать порошка, тем лучше, всего лишь большее заблуждение. Соблюдайте дозировку моющих, так вещи прослужат дольше.

Ошибка №4

Использование сушилки. Лучше всего сушить постельные комплекты на воздухе, солнце – тоже ваш друг в этом случае. К тому же, ускорьте процесс с помощью дополнительного цикла отжима.

Ошибка №5

Игнорировать этикетки. Всегда следуйте инструкциям, чтобы ткани не потеряли цвет и форму.

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