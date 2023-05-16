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Таропрогноз на 17 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на семнадцатый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на семнадцатый день мая. Фото telegraf.com.ua

Некоторых вскоре может ждать испытание

В среду, 17 мая 2023 года, некоторых может ждать какое-то разочарование, в то время как другие наоборот смогут достичь успехов в делах.

Об этом говорят Таро, которые выпали в раскладе на семнадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка жезлов, перевернутая Семерка пентаклей, Король мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Тройка жезлов

Это хорошая карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь поработать, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Она говорит, что в ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца мая по картам Таро.

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