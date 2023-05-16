Просто откажитесь от одного средства: как стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими

Если соблюдать небольшие правила, то полотенца будут пушистыми, как и ранее

Со временем полотенца теряют свою мягкость, становятся жесткими и иногда даже колючими. Однако есть несколько способов сохранить волокна ткани пушистыми, если соблюдать простые правила при стирке изделий.

Прежде всего откажитесь от использования кондиционера для белья, когда стираете полотенца. Об этом предостережении пишет издание Express.

Так, при стирке полотенец рекомендуется строго соблюдать дозировку моющего средства. Слишком большое количество порошка навредит, в результате ткань будет плохо впитывать влагу – а это основная задача данного изделия.

Кроме того, следует полностью отказаться от использования кондиционера для белья. По сути, вы очищаете полотенца, а затем добавляете слой химикатов. Если вам нужны мягкие вещи, то этот продукт лишний. Для тех, кто сильно любит добавлять ароматические средства в стиральную машину, рекомендуется лить не больше одной капли кондиционера – иначе получите сухие и хрустящие полотенца.

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