20 минут и ванна снова станет белоснежной: натуральное средство избавит от загрязнений

Всего два компонента выведут всю грязь и ароматизируют воздух

В качестве альтернативы агрессивным покупным средствам для наведения чистоты в доме чаще всего используется смесь соды и уксуса. Эти компоненты доступные и дешевые. Но и этим средствам придумали натуральную замену.

Чтобы вернуть ванной белизну не обязательно использовать едкие вещества. Вместо них можно использовать ароматную комбинацию грейпфрута и соли. Кроме чистоты это средство еще и освежит воздух в вашем санузле.

Разрежьте грейпфрут пополам. Половину фрукта обильно посыпьте солью. Намочите ванну и насыпьте ¼ стакана соли по периметру. Используйте грейпфрут, чтобы вычистить ванну, не забывая выдавить немного сока на слив и кран. Спустя 20 минут смойте теплой водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему ванну не рекомендуется чистить тем же средством, что и унитаз.