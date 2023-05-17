Как ровно повесить картину или фото на стену: простой трюк с вилкой

Благодаря этому лайфхаку больше не придется вешать картину "вслепую"

Если вы когда-нибудь пытались повесить картину или фото, вы, вероятно, сталкивались с трудностями при выравнивании рамы, забивании гвоздя в нужное место и, наконец, вешании картины, когда гвоздь не виден. Благодаря гениальному трюку с вилкой повесить картину не составит никакого труда.

Этот способ подойдет, если картину нужно повесить на стену при помощи нити, связывающей две петли по краям. Сложность состоит в том, чтобы надеть нить на саморез или настенный крючок практически вслепую. Задачу значительно упростит вилка.

Наденьте зубцы вилки на вбитый в стену гвоздь выступающей частью вилки к себе. Накиньте привязанную к раме нить на ручку вилки и опустите вниз. Как только это будет сделано, аккуратно снимите вилку. Ваша картина будет идеально размещена.

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