Насыпьте кофейную гущу в обувь на ночь и избавьтесь от серьезной проблемы: хитрость, о которой мало кто знает

Кофе — эффективный натуральный дезодорант против неприятных запахов

Если вы имеете привычку выбрасывать кофейную гущу после того, как выпили кофе, перестаньте так делать, ведь этот остаток может быть очень полезен. Полезная для садовых и огородных растений, кофейная гуща также используется для уборки дома и решения некоторых повседневных неудобств, таких как неприятный запах из обуви.

Когда наши ноги остаются в обуви весь день, они потеют. Сам по себе пот не имеет неприятного запаха, но при отсутствии вентиляции он размачивается в обуви и таким образом привлекает бактерии, пишет santeplus. Отсюда и появление неприятных запахов. Чтобы избавиться от этой досадной проблемы, достаточно всего одного ингредиента — кофейной гущи.

Как избавиться от запаха пота в обуви

Кофейная гуща — эффективный натуральный дезодорант для устранения неприятных запахов, который можно использовать для дезодорации неприятно пахнущей обуви. Для этого просто посыпьте кофейную гущу на бумажное полотенце, поместите его внутрь обуви, затем накройте гущу другим бумажным полотенцем и оставьте на ночь. На следующий день удалите кофейную гущу с обуви.

Обратите внимание, что перед использованием кофейной гущи важно ее хорошо высушить. Вы можете поставить кофейную гущу на солнце, если позволяет погода.

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