Зачем класть лимон и зубную пасту в стиральную машину: излюбленный прием опытных хозяек

Хитрость, которая вас удивит и изменит вашу жизнь.

Стиральная машина – это один из бытовых приборов, который мы очень часто используем дома. Поскольку она используется для мытья и находится в постоянном контакте с водой, хозяйки иногда забывают, что ее тоже нужно чистить, потому что без этого в барабане и внутри резиновых уплотнений могут быстро появиться плесень и неприятные запахи.

Как отмечает портал santeplus, чтобы избежать неприятных запахов из машинки и накопления налета, есть простой, эффективный и легкий совет. Вам понадобиться только зубная паста и лимон.

Зачем класть лимон и зубную пасту в стиральную машину

Возьмите половинку лимона и смажьте его зубной пастой. Используйте его, чтобы очистить внутреннюю часть барабана и прокладки. А после запустите короткий цикл стирки, слейте воду и завершите очистку стиральной машины.

Таким образом, вы получите чистую, очищенную от накипи и дезодорированную машину благодаря совместному действию зубной пасты и лимона. Благодаря своему составу и абразивным свойствам зубная паста очень полезная во время уборки.

Чтобы ваша стиральная машина служила вам верой и правдой долгие годы, необходимо периодически проводить простую чистку машинки. Профилактические меры помогают избавиться от запаха, накипи, плесени и любой грязи, которая скапливается в процессе работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть темным вещам насыщенный цвет. А также, как отстирать пятна кофе на одежде — 3 простых способа избавиться от загрязнения.