Сон ребенка – это просто: советы и примеры, как уложить малыша спать

Полезные советы позволят укачать непослушного ребенка разными способами

Сон – это необходимая составляющая здоровья и развития ребенка. Хотя и взрослым важно улучшать качество сна. Но многим родителям знакома ситуация, когда ребенок не хочет идти спать или часто просыпается ночью. Часто не знаешь, как уложить ребенка спать без стресса и слез и создать комфортные условия для сна, но "Телеграф" решил разобраться.

Установите спящий режим

Для того чтобы ребенок легко засыпал и просыпался, нужно соблюдать регулярный режим сна. Это означает, что ребенок должен ходить спать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день. Также нужно следить за продолжительностью сна: ребенок должен спать достаточно для своего возраста и индивидуальных потребностей.

Например, по рекомендациям Американской академии педиатрии, ребенок от 1 до 2 лет должен спать 11-14 часов в сутки, в том числе 1-2 дневного сна; ребенок от 3 до 5 лет – 10-13 часов в сутки, в том числе 1 дневный сон.

Создайте обычный ритуал перед сном

Ритуал перед сном – это набор одинаковых действий, которые родители совершают с ребенком перед тем, как уложить его спать. Ритуал перед сном помогает ребенку перейти от активности к покою, создает атмосферу безопасности и комфорта, показывает ребенку, что пора спать. Ритуал перед сном может включать следующие элементы:

Смена одежды, чистка зубов, мойка или купание

Чтение сказки, пение колыбельной или молитвы

Обнимание, поцелуи, слова любви

Создайте комфортные условия для сна

Для того чтобы ребенок мог заснуть легко и спать глубоко, нужно обеспечить ему комфортные условия для сна. Это значит, что спальня должна быть темной, тихой и прохладной. Вы можете использовать ночник, если ребенок боится тьмы, но не делайте его слишком ярким. Также можно выключить или приглушить источники шума, такие как телевизор, радио или телефон. Если ребенок слышит шум из других комнат или с улицы, можно использовать белый шум, например вентилятор или специальное устройство. Температура в спальне должна быть примерно 18-20 градусов по Цельсию. Слишком горячий или холодный воздух может мешать ребенку уснуть или просыпаться ночью.

Помогите ребенку преодолеть страх перед сном

Многие дети имеют страхи перед сном, такие как боязнь тьмы, монстров под кроватью или одиночества. Это нормально для их развития, но это может мешать засыпать и спать спокойно. Чтобы помочь ребенку преодолеть страхи перед сном, вам нужно:

Понять причину страха. Дайте ребенку возможность рассказать вам, что его пугает перед сном. Но не заставляйте ребенка говорить о страхе, если он не готов.

Не презирайте или не смейтесь над страхом. Страх, который может казаться глупым для взрослого, может быть очень реален для ребенка.

Не поддерживайте или не усугубляйте страх. К примеру, если ребенок боится монстров, не используйте спрей или метлу для изгнания монстра. Это может заставить ребенка думать, что вы тоже в них верите.

Дайте ребенку возможность изучить страх в безопасное время дня. К примеру, вы можете вместе рисовать монстра, пытаться перевести его образ во что-то хорошо.

5. Научите ребенка засыпать самостоятельно

Это одно из важнейших условий для того, чтобы ребенок мог спать всю ночь без перерывов. Если ребенок засыпает с вашей помощью, например, когда вы его качаете, кормите или спите рядом, то он будет ждать того же, когда проснется ночью. Но если ребенок засыпает сам в своей постели, то он будет способен сам успокоиться и снова заснуть.

Научить ребенка засыпать самостоятельно можно постепенно и ласково, без оставления его плакаты. Вот несколько советов, как это сделать:

Кладите ребенка спать не полностью уснувшим, а сонным. Это поможет ей ассоциировать кровать с местом для сна, а не для игры или развлечений.

Сидите рядом с кроватью или на стуле возле него, пока ребенок не уснет. Вы можете читать книгу или просто быть тихими. Не делайте ничего, что может заинтересовать или развлечь ребенка.

Постепенно удаляйтесь от кровати. Каждый вечер сидите немного дальше от кровати, пока не окажетесь за дверью. Если ребенок отрицает или плачет, возвращайтесь к нему и успокойте его словами или обниманием, но не берите его на руки.

Оставайтесь последовательными. Не уступайте просьбе ребенка о еще одной сказке, стакане воды или вашем присутствии. Если вы уступаете раз, то ребенок будет пробовать манипулировать вами каждый раз.

6. Ссылайтесь на авторитет

Если ребенок не хочет слушаться вас о сне, то, возможно, он послушает кого-то другого. Например, вы можете ссылаться на врача, который сказал, что сон очень важен для роста и здоровья; на любимого героя мультфильма, любящего спать; на старшего брата или сестру. Также вы можете создать специального друга для сна – это может быть игрушка, подушка или одеяло – который будет ждать ребенка в постели и хотеть спать вместе с ним.

Напомним, что для хорошего сна следует избегать синего света на телефоне. Для этого не нужны особые знания, поможет только простая настройка. А незадолго до лета необходимо позаботиться о средствах, помогающих защититься от комаров и мух – часто еще одной причины того, что вы можете не выспаться.