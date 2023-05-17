Как хранить сало: хитрый дедовский трюк с фольгой

Дело в том, что для разных видов сала способ хранения может отличаться

Несмотря на то, что у поклонников этой закуски вкусное сало практически не залеживается, все же следует разобраться, как его правильно хранить. Особенно это касается того, как долго продукт "держится" при комнатной температуре, и сколько – в холоде.

Лучше не пренебрегать главными особенностями хранения сала. Как это делать правильно, рассказали на портале "Главред".

Сколько хранится сало в холодильнике

В основном мы храним сало в холодильнике или в морозильной камере. Это касается и копченого, и соленого сала. Не следует забывать простые правила:

в холодильнике соленое сало хранится до трех месяцев;

в морозильной камере – не более одного года.

Где лучше: в холодильнике или в морозилке?

Всё зависит от того, как быстро вы планируете его съесть. Особенно это касается копченого сала – оно имеет несколько иной срок хранения, поэтому не стоит оставлять ароматный кусочек на потом. В общем же правила такие:

сырое сало в морозилке хранится около 2 месяцев;

копченое сало в холодильнике – около 3 месяцев.

В чем лучше хранить сало

Как и любой другой продукт животного происхождения, сало для продолжительного хранения необходимо изолировать от окружающей среды. Можно просто поместить его в пакет и плотно завернуть, чтобы он не пропускал воздух. Так продукт дольше сохранится и будет радовать вас своим вкусом.

Как хранить копченое сало в домашних условиях

Длительный срок хранения обеспечит морозильная камера. Как это делать, описано выше. Однако есть один нюанс, который касается именно копченого сала – перед тем, как поместить продукт в морозилку, каждый кусок заверните в фольгу или пищевую пленку – обязательно в три слоя.

Кроме того, что сало – вполне самостоятельный продукт, который можно есть просто с хлебом, оно еще и входит в состав многих вкусных блюд. Если вам нравится вкус сала, обратите внимание еще на особую мясную намазку-заготовку.