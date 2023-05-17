Делаем новое мыло из остатков старого: два интересных способа

Два простых лайфхака помогут вам сэкономить

Когда дома остаются остатки мыла, не спешите их выбрасывать, ведь на основе них можно создать новое мыло своими руками, которое ничем не будет отличаться от покупного. Для этого есть несколько способов. "Телеграф" рассказывает, как быстро и просто сделать мыло из остатков в домашних условиях.

Для первого способа потребуется только остатки старого мыла и полиэтиленовый пакет. Так, пакет с содержимым необходимо поместить в микроволновку и разогревать в течение 1-2 минут (время зависит от количества кусочков). Затем следует достать разогретое мыло и сформировать его в один кусочек, пока она горячее и поддается лепке. Далее мыло нужно положить в холодильник и оставить, пока оно не затвердеет.

Чтобы сделать мыло своими руками по второму способу, вам потребуется:

остатки старого мыла;

вода;

тёрка;

посуда для микроволновки;

мыльница или другая подходящая форма;

пищевая плёнка.

Сначала нужно натереть на терке кусочки мыла, собрать их в одну миску и разогреть в микроволновке. Добавьте по одной столовой ложке воды на каждую чашку мыльной стружки.

Затем миску снова нужно поставить в микроволновку на 30 секунд, после чего размешать содержимое. Полученную массу нужно переложить в продолговатую ёмкость (подойдет мыльница)и обернуть пищевой пленкой. В отличие от прошлого способа, мыло класть в холодильник не нужно, а вместо этого необходимо подождать несколько дней, пока оно затвердеет.

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