Три предмета на кухне, которые можно очистить солью: действенные лайхаки

С помощью доступного ингредиента можно привести в порядок кофемашину, разделочную доску и столовые приборы из серебра

Не все любят использовать для уборки дома химические средства из магазина. Практически всегда можно найти альтернативу с использованием доступных подручных средств. Один из незаменимых помощников на кухне – соль, которая, к слову, иногда используется и при стирке.

С помощью обычной соли вы можете без лишних хлопот очистить несколько предметов на вашей кухне. О действенных лайфхаках рассказывает издание Express.

Чистка кофемашины

Добавьте смесь соли и льда в резервуар для воды кофемашины. Затем запустите прибор как обычно. Тщательно промойте перед приготовлением напитков.

Чистка разделочных досок

Натрите разделочную доску солью, а затем промойте горячей водой, чтобы продезинфицировать и дезодорировать.

Чистка столового серебра

Для этого лайфхака вам нужны алюминиевая фольга, соль и горячая вода. Поместите столовое серебро в миску, застеленную алюминиевой фольгой, добавьте горячую воду и соль и оставьте на несколько минут, прежде чем промыть и высушить.

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