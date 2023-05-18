Секретный ингредиент сделает тушеную капусту незабываемой: теперь все будут просить только ее

Теперь вы будете готовить только так

Каждый из нас любит полакомиться тушеной капустой, ведь это блюдо довольно простое в приготовлении и очень полезно для организма. А если к тушеной капусте добавить мясо, грибы или чернослив, то вкус получится просто бесподобным.

А чтобы сделать это блюдо еще аппетитнее, достаточно добавить один ингредиент. Какой именно, расскажем вместе с "Главредом".

Что добавить в капусту, чтобы блюдо было идеальным

Часто бывает, что внешний вид блюда желает лучшего — после приготовления капуста нередко превращается в кашу. Такое блюдо можно спасти, добавив к ней обычный столовый уксус (9%). Опытные кулинары утверждают, что приготовленное таким образом блюдо приобретет более выразительные ноты и будет иметь приятную пикантность.

Сколько уксуса необходимо добавить в тушеную капусту

Здесь все зависит от ваших предпочтений. Обычно хозяйки рассчитывают, что на 1 килограмм капусты достаточно будет 1 столовой ложки уксуса. Однако вы можете варьировать эту пропорцию, если хотите сделать блюдо более или менее пикантным.

Уксус нужно добавлять к капусте только тогда, когда она уже немного потушится. Как правило, это происходит через полчаса после начала приготовления.

Теперь вы знаете секрет восхитительной тушеной капусты. Ваши родные точно попросят добавки, ведь от такой вкуснятины просто невозможно оторваться!

А два ингредиента могут изменить запах этого блюда. Добавив их в капусту, вы получите просто ароматную вкуснятину.