Как отполировать фары: простой и дешевый способ

Этот лайфхак сэкономит время и деньги, а результат удивит

Яркость и прозрачность фар не только добавляют эстетики вашему автомобилю, но и играют важную роль в безопасности вождения. Со временем фары могут пожелтеть и потускнеть, ухудшая видимость. Но отполировать их можно не обращаясь к автомастерам и не тратя целое состояние.

Легким способом отполировать фары поделился в TikTok один из автомобилистов.

Как отполировать фары в домашних условиях

Для того чтобы вернуть фарам вашего авто блеск и прозрачность, вам понадобится всего лишь зубная паста и бумажная салфетка. Нанесите на фару зубную пасту и хорошо разотрите, чтобы она покрыла всю поверхность. С помощью бумажной салфетки протирайте фару, пока зубная паста не начнет исчезать и вы не увидите, что фара стала чище и прозрачнее.

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