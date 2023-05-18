Соломинка для коктейля решит распространенную проблему с канализацией: что нужно с ней сделать

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Забитая раковина в ванной – беда многих хозяек. Причиной часто являются волосы, которые мы теряем во время мытья. Эту проблему сложно предотвратить, но можно решить простым домашним приемом.

Самым распространенным средством для прочистки слива является смесь соды и уксуса. Но ему есть альтернатива. Все, что вам нужно, это ножницы и пластиковая трубочка для питья. Благодаря им вы избавитесь от необходимости использовать химические препараты или вызывать сантехника для прочистки канализации.

Как прочистить забитый волосами слив в ванной

Возьмите пластиковую соломинку и с помощью ножниц сделайте надрезы по бокам, чтобы получились маленькие зубчики. Отогните зубчики наружу и вставьте соломинку в слив. Подвигайте трубочку из стороны в сторону и вверх-вниз. Если вы столкнулись с сопротивлением, не применяйте силу, чтобы не сломать предмет и не оставить его кусочки в канализации. Вытащите соломинку и удалите осевшие на ней волосы.

Пластиковая соломинка для питья обычно очень маленькая, поэтому она достигает труднодоступные места, где осела грязь. Этот метод следует систематически повторять и обязательно всякий раз, когда вода течет медленнее и вы подозреваете, что слив забит.

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