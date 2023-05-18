Зачем опытные хозяйки засовывают в унитаз воздушный шарик: гениальный трюк

Есть место в унитазе, которое труднее всего отчистить от ржавчины и налета

Место под ободком унитаза является наиболее труднодоступной областью, требующая очистки. Здесь скапливается ржавчина и налет, которые вызывают неприятный запах, и от которого избавиться довольно сложно.

Очищение этой области обычными щетками представляет определенные трудности, однако существует удивительный и необычный совет, который поможет быстро решить эту неприятную проблему. Для этого опытные хозяйки используют воздушный шарик, пишет cpykami.

Как легко почистить под ободком унитаза

К надувному шарику привяжите веревку. В небольшую емкость налейте 400 мл уксуса, добавьте 1 столовую ложку моющего средства для посуды и тщательно перемешайте. Приклейте к шарику небольшой кусочек скотча. Поместите воздушный шарик в унитаз так, чтобы он полностью перекрыл слив. Затем вылейте подготовленный чистящий раствор в унитаз. Наполните унитаз теплой водой до самого верха и оставьте его в таком состоянии на 3 часа.

После этого почистите унитаз щеткой. После завершения уборки вытяните воздушный шарик из слива и проткните его в том месте, где был приклеен скотч. Благодаря ему шарик будет аккуратно сдуваться, и он не лопнет, вызывая брызги.

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