Ваши продукты будут в целости и сохранности: эффективные решения для отпугивания пищевой моли

Три натуральных средства, которые решат проблему с молью на раз-два

Пищевая моль — это очень надоедливые насекомые, которые легко могут вторгнуться на вашу кухню и поселиться в ваших продуктах: в муке, рисе или макаронах. Эти мотыльки не так опасны для здоровья, однако при их виде в вашей еде аппетит явно теряется. Отметим, что моль быстро размножается, поэтому не теряйте время и начинайте с ней бороться.

Прежде всего, выбрасывайте упаковки, которые уже были вскрыты и заражены насекомыми, пишет santeplus. А затем примените следующие натуральные средства, и вы забудете о проблеме с молью.

Как избавиться от пищевой моли

Лавровый лист

Хотя пищевая моль любит все виды сухих продуктов, они ненавидят и избегают определенных резких запахов, среди которых и лавровый лист. Разбросайте несколько листов по шкафам и полкам, и наблюдайте как моль исчезает из вашего дома. Не забывайте "обновлять" лавровые листы каждые 5-7 дней, чтобы не терять эффект.

Гвоздика

Гвоздика имеет особенно отталкивающий для этих насекомых запах. И не то чтобы пищевая моль, мухи и комары тоже не выдерживают. Все, что вам нужно сделать, это положить несколько сушеных гвоздик на небольшие кусочки ткани. Сложить их и положить все на полки и в ящики, где завелась моль.

Чеснок

Это очень эффективный способ уничтожить всех нежелательных мотыльков. Метод очень прост: возьмите нарезанный зубчик чеснока, потрите его о хлопчатобумажную ткань, затем оставьте на некоторое время на открытом воздухе, а после положите в то место, где поселилась моль.

Нежелательным гостем в доме является не только моль, но и другие насекомые. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие натуральные средства помогут избавиться от пауков в жилище, пока они не "захватили" своей паутиной ваши "квадраты".