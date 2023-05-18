Распылите на подоконник эту смесь и плесень исчезнет навсегда: хитрость опытных хозяек

Плесень вокруг окон – распространенная проблема

Плесень ядовита и опасна для здоровья. Этот грибок с синим или зеленым оттенком чаще всего появляется в местах с повышенной влажностью. К счастью, есть эффективные способы борьбы с ней.

Плесень может появиться именно на окне, на рамах и подоконниках, ведь грибок любит холодные, плохо проветриваемые и влажные места, пишет santeplus. Эффективный способ избавиться от этой проблемы, которым активно пользуются опытные домохозяйки — это уксус. Как он работает — читайте далее.

Как избавиться от плесени вокруг окон уксусом

Первое, что нужно сделать, это защитить себя перед началом его применения: наденьте маску, очки и перчатки. После протрите подоконник бумажным полотенцем. В пульверизатор налейте стакан уксуса и опрыскайте те места, где появилась плесень, и оставьте средство на час. Затем потрите пятна щеткой и протрите подоконник начисто бумажными полотенцами.

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