Зачем посыпать джинсы сахаром перед стиркой: хитрость, которая позволяет избежать серьезной проблемы

Сахарная вода — отличное средство для чистки джинсов.

Обычно, когда стираешь любимые джинсы, каждый раз боишься, что они линяют из-за неподходящих или слишком агрессивных средств. Больше не нужно об этом беспокоиться, ведь есть естественные решения, которые могут идеально очистить ваши штаны без какого-либо риска.

Чтобы джинсы не полиняли, секрет заключается в предварительной стирке. Просто замочите их в растворе воды, сахара и уксуса перед машинной стиркой, пишет santeplus. Таким образом, вы заметите, что ваши джинсы дольше сохранят свой яркий цвет.

Как стирать джинсы, чтобы они не линяли

Налейте в таз от 5 до 7 литров теплой воды и добавьте 1 стакан столового уксуса 9% и 2-3 столовые ложки сахарной пудры.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, и замочите в этом растворе джинсы на 40-50 минут.

Затем выньте их из миски, быстро промойте, загрузите в стиральную машину и постирайте как обычно.

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