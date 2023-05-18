Справится даже ребёнок: простой способ, как починить молнию на куртке

Чтобы решить проблему понадобится от силы минута времени

Молния на куртке является одной из вещей, которые наиболее часто выходят из строя во всем гардеробе. Впрочем, существуют способы, как не только легко освободится из такой одежды, но и быстро и дешево её починить.

"Телеграф" рассказывает о том, как починить молнию с помощью пластиковой трубочки.

Так, например, бегунок на молнии может вылетать из-за повреждения штифта, который вставляется в нижний стопор. После того, как вы вернете его на место штифт нужно починить и сделать это можно самостоятельно. Для этого понадобится лишь нитка с иголкой и пластиковая трубочка.

Для этого вам необходимо ножницами разрезать трубочку вдоль, установить на место, где располагался штифт, а после отрезать лишнее.

Далее просто пришиваем пластик к вашей вещи и довольные собой наслаждаемся рабочей застежкой.

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