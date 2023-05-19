Омлет без водки - утро испорчено: самые необычные добавки в яичницу

Привычный завтрак заиграет новыми красками

Одним из самых любимых блюд на завтрак является омлет. Считается, что он должен быть пышным, сытным, вкусным и аппетитным.

В мире придумано множество разнообразных рецептов омлетов и кажется, что что-то новое придумать невозможно. Но вместе с Рixelinform расскажем о различных добавках к этому блюду.

Что добавить к омлету для вкуса

Зелень и сыр – это классический вариант блюда, которым никого не удивишь. Сыр для омлета можно использовать любой, а зелень — свежую или замороженную.

Мясо и крупы. Оригинальный омлет выходит с курицей и рисом – это уже можно назвать полноценным ужином. Рис нужно заранее отварить, а куриные грудки обжарить.

Овощи. С яйцом отлично сочетается как брокколи, так и цукини. Калорий в таком завтраке будет минимум. Овощи нарезают тонкими полосками или кубиками и отправляют на сковороду в сыром виде. Немного обжарив, их заливают яичной смесью.

Рыба и водка. Эти варианты лучше готовить в выходной день. Лучше всего в омлет использовать красную рыбу. Ее можно добавлять по своему вкусу. Водку для нежности блюда добавляют из расчета 1 чайная ложка на 4 яйца.

А вот если вы хотите полакомиться омлетом-десертом, добавьте яблоки в карамели. Для этого яблоки нужно нарезать средними кусочками и обжарить на сливочном масле. Когда фрукты станут мягкими, необходимо полить их лимонным соком и посыпать сахаром.

Когда яблока покроются карамелью, наступает черед яичной смеси. В этом случае белки взбивают без желтков и с сахаром – на 4 яйца нужно 50 г сахара. Затем во взбитом белке панируют яблоки и обжаривают. В результате вы получите яичное суфле с печеными яблоками.

Если хотите получить идеальный омлет, воспользуйтесь главными секретами. С ними блюдо станет любимым у всех членов вашей семьи.