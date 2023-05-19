Пройдите тест и узнайте о своем предназначении в жизни

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой

Во многих религиях люди верят в то, что мы приходим в этот мир не один раз. Перерождаясь из одного воплощения в другое, мы проходим особый путь, который помогает усовершенствовать нашу душу. Если вы верите в такую теорию, и хотите знать, зачем вы вновь прибыли на Землю пройдите этот простой психологический тест по картинке.

Расслабьтесь и постарайтесь ни о чем не думать. Взгляните на представленные картинки и выберите ту, на которой луна притягивает вас больше всего. Подчиняйтесь только интуиции.

Посмотрите на картинку и узнайте, с каким предназначением вы родились:

Результаты теста:

1 — Первая луна говорит о том, что на этот раз вы родились для того чтобы познать себя. Вам требуется духовное развитие. Это одно из последних ваших перерождений. Если вы наберетесь духовного опыта, то отправитесь в новый мир.

2 — На этот раз вы пришли на землю, чтобы реализовать все свои творческие таланты. Вам необходимо привнести нечто прекрасное в этот мир. Теперь вы "художник", который просто обязан раскрасить жизнь.

3 — Ваша задача защищать всех обездоленных. Только так вы сможете получить необходимый опыт. Идите только по пути справедливости, и тогда у вас получится реализоваться в жизни.

4 - Вы пришли в этот мир за любовью. Вы просто обязаны найти того, кому навсегда подарите свою любовь, ласку и нежность. Не стоит заниматься прелюбодеянием, отдавайте себя только настоящей любви.

5 — Вы пришли созидать. Вам судьба даёт выбор, и вы можете заниматься всем, что вашей душе угодно. Ваша жизнь – это просто отпуск. Наблюдайте, извлекайте из всего уроки и продолжайте нести в мир свет.

6 — Вам выпала доля вести за собой людей. Вы должны их обучать чему-то, так как накопили большую мудрость за все перерождения. Постарайтесь передать свои знания как можно большему количеству людей.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.