Как правильно почистить солнцезащитные очки и не испортить их: полезный лайфхак

Очень важно не испортить специальное покрытие, которое защищает глаза

Погода наконец-то радует солнечными лучами, а это означает, что пришло время солнцезащитных очков. К сожалению, часто оказывается, что после частого ношения и попыток очистить стекла на наших очках быстро появляются царапины.

Если вы хотите знать, как правильно чистить солнцезащитные очки, "Телеграф" расскажет о том, что можно и чего нельзя делать во время этого, казалось бы, простого процесса.

Как правильно чистить поляризованные солнцезащитные очки

Лучший способ почистить солнцезащитные очки — старое доброе мыло и вода. Это самые эффективные средства для очистки аксессуара, независимо от того, поляризованы они или нет.

1. Вымойте руки. Жир и грязь с кожи легко переносятся на оправу.

2. Смойте любой мусор. Прежде чем приступить к очистке, промойте линзы под теплой водой. Таким образом вы смоете мусор, который потенциально может поцарапать стекла в процессе очистки.

3. Мойте очки с использованием мягкого мыла. Используя мягкое мыло или средство для мытья посуды без химикатов и лосьона, аккуратно протрите оправы, а затем нанесите на каждую линзу. Вам понадобится всего две-три капли мыла размером с горошину, чтобы очистить очки. Особе внимание уделите областям, где очки соприкасаются с вашим лицом и руками, а также на стеклах.

4. Промойте очки. Тщательно промойте солнцезащитные очки в теплой воде. Убедитесь, что все мыло смылось.

5. Высушите салфеткой из микрофибры. Тряпочка из микрофибры — идеальный выбор для сушки очков. Она не поцарапает линзы и не оставит разводов и других следов.

Что нельзя делать при чистке солнцезащитных очков

Использовать бумажные изделия. Хотя салфетки и бумажные полотенца могут показаться мягкими, на самом деле они сделаны из целлюлозных волокон, которые могут поцарапать ваши очки.

Сушить очки на воздухе. Это верный способ предотвратить появление царапин, но он также приводит к тому, что остаются следы от воды.

Вытирать очки об одежду. На ткани скапливаются пыльца, пыль и клетки кожи, которые оставят следы на ваших очках.

Дышать на стекла перед тем как протереть очки. То, что вы пьете, влияет на кислотность вашей слюны и жидкие частицы в вашем дыхании. Если вы выпили кофе, чай, алкоголь, газированные напитки или другие кислые напитки, а затем дышите или плюете на очки, чтобы очистить их, это может привести к порче покрытия. К тому же это антисанитария.

Использовать агрессивные чистящие средства. Многие коммерческие чистящие средства для стекол содержат аммиак, отбеливатель, ацетон, уксус и медицинский спирт для детоксикации поверхностей и придания блеска без разводов. Однако эти химикаты небезопасны для тонированных стекол, включая солнцезащитные очки. Они могут смыть оттенок, сделав ваши очки бесполезными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно и какими средствами нужно очищать расчески.