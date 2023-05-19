Ингредиент для спасения вашего белья: как отбелить вещи с помощью популярного аптечного средства

Хитрость, чтобы белые вещи снова засияли.

Белое белье со временем тускнеет и желтеет: из-за загрязнений и пота, который создает желтые ореолы, одежда может потерять свой блеск. К счастью, с помощью одного простого ингредиента, который вы обязательно найдете в своей аптечке, можно вернуть своему белью первозданный вид.

Салициловая кислота или аспирин — это не только отличное жаропонижающее и обезболивающее, но и отличный помощник во время стирки, пишет santeplus. Более того, у этого лекарства есть не один козырь в рукаве, и он может предоставить вам множество "услуг". Однако сегодня говорим о том, как с его помощью отбелить вещи.

Как отбелить одежду аспирином

Замочите белье в тазу с раствором аспирина в горячей воде или добавьте несколько таблеток прямо в порошкоприемник и запустите стиральную машину. Вещи снова станут белыми, и, кроме того, аспирин поможет удалить известковый налет из вашей стиралки.

Также благодаря своим компонентам аспирин обладает удивительными свойствами удаления пятен. Если у вас есть стойкие пятна на одежде, особенно следы пота на футболках и рубашках, приготовьте пасту из измельченного аспирина и воды, нанесите ее на пятно, потрите и оставьте для воздействия. Затем загрузите белье в стиральную машину, и постирайте как обычно.

Ранее "Телеграф" писал, зачем нужно выворачивать вещи перед тем, как положить их в стиральную машинку. За незнанием одного правила стоит большой риск навсегда испортить любимую вещь.