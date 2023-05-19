Рецепт чистящего средства из 2 ингредиентов, от которого засверкает вся кухня

Это универсальное средство отмоет все на кухне и ванной комнате

Каждый месяц мы тратим значительные суммы на покупку моющих средств для дома. Однако, несмотря на их высокую цену, они не всегда эффективно справляются с сильными загрязнениями.

Вместо того чтобы экспериментировать с новыми дорогими продуктами, попробуйте приготовить универсальный чистящий гель из обычного средства для мытья посуды. Этот метод превзойдет все ваши ожидания и принесет отличные результаты, пишет cpykami.

Как приготовить универсальное чистящее средство

Вылейте стакан средства для мытья посуды в миску. Добавьте стакан воды и две столовые ложки соли. Тщательно перемешайте все ингредиенты и перелейте полученное средство в бутылку. Готовое средство прекрасно подходит для очистки раковины на кухне, нагара с кастрюль и сковородок, а также, чтобы вернуть блеск столовым приборам.

Смесь, состоящая из моющего средства, воды и соли, может заменить дорогие чистящие средства для ванной комнаты. Она легко справится с очисткой сантехники и наполнит ванную комнату приятным ароматом.

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