Эта пряность отгонит мошек и тараканов из вашего дома: проверенный рецепт

Рецепт раствора от насекомых из натуральных ингредиентов

Избавиться от неприятных насекомых, которые постоянно беспокоят в домашней обстановке, может быть сложной задачей. Если можно легко отпугнуть моль в шкафу с помощью определенных ароматов, то с мошками, комарами и даже тараканами ситуация немного отличается.

Простым, но эффективным методом для борьбы с насекомыми является использование гвоздики вместе со столовым уксусом, пишет cpykami. Создание раствора из этих двух ингредиентов поможет полностью избавиться от вредителей в вашем доме.

Как избавиться от насекомых в доме

В пульверизаторе смешайте 1 стакан столового уксуса и добавьте 3 чайные ложки гвоздики. Позвольте смеси выстоять в течение двух часов. Затем распылите полученный настой на растения и места, где обычно появляются мошки, такие как шторы и окна, а также места, где могут быть комары, тараканы и другие насекомые.

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