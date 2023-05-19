Залейте в сток эту жидкость — и раковина больше не будет вонять

Устранить проблему легко с помощью двух ингредиентов

Современная сантехника обеспечивает каждому из нас высокий уровень гигиены и свежести в ванной комнате и на кухне. Но когда она выходит из строя, требуется вмешательство специалиста. Однако не всегда нужно торопиться обращаться к мастеру, так как некоторые неприятности, например, очистку засоров или устранение неприятных запахов из раковины, можно сделать самостоятельно.

Если вы заметили неприятный запах из раковины, то легко и быстро можно решить эту проблему, используя два простых компонента — два лимона и пищевую соду. Об этом пишет cpykami.

Как убрать неприятных запах в раковине

Выжимаем сок из лимонов, затем нагреваем его в микроволновке или на плите, чтобы жидкость была горячая. Затем добавляем две столовые ложки соды (или соду можно сначала высыпать отдельно в раковину, а затем добавить туда горячий сок). Переливаем полученную смесь в раковину и оставляем на один час. После этого мы заливаем в раковину горячую воду, которую можно взять из-под крана.

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