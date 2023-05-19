Духовка будет всегда идеально чистой, если делать одну простую процедуру после каждого ее использования

Больше не нужно оттирать засохшие жирные пятна

Сохранять чистоту намного проще, чем заниматься трудоемкой очисткой плиты от старых пятен, ведь это требует значительного времени и сил.

Если после каждого приготовления пищи применять один простой трюк, то вам больше не придется тратить много времени на удаление засохших жирных пятен с духовки. Кроме того, любые запахи из духовки быстро уйдут и не будут доставлять неудобств, пишет cpykami.

Как поддерживать чистоту духовки

В глубокую тарелку наливаем кипяток. Добавляем в нее одну столовую ложку средства для мытья посуды. Берем тарелку и помещаем ее в уже выключенную духовку после завершения приготовления блюда. Закрываем дверцу и оставляем до тех пор, пока вода полностью не остынет. Затем берем тряпку, погружаем ее в раствор мыла и протираем стенки и дверцу. Вся грязь будет просто отваливаться на глазах!

Ранее "Телеграф" писал, как очистить решетку духовки до блеска. Простая хитрость с обычным пакетом сэкономит время и силы.

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