Как почистить серебро в домашних условиях: 5-минутный трюк вернет блеск вашим украшениям

Фольга и сода делают чудеса с потемневшими украшениями

Владельцам серебряных украшений знакома ситуация, когда ювелирные изделия через какое-то время теряют блеск и темнеют.

Утратившее свой привлекательный вид украшение не очень-то хочется надевать. Перед использованием серебро нужно почистить. И важно сделать это так, чтобы не испортить украшение.

Благодаря средствам, которые наверняка найдутся в каждом доме, вы буквально за 5 минут сможете вернуть сияние своим украшениям из серебра.

Вам понадобятся вода, сода и фольга. Вскипятите воду. Небольшую тарелку оберните фольгой и сложите туда серебряные украшения, которые вы хотите почистить. Посыпьте украшения содой так, чтобы она хорошо покрывала изделия. Залейте соду кипятком. Начнется реакция. Буквально через несколько минут достаньте украшение из воды с содой. Оно будет выглядеть так, будто только что с полки магазина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как предотвратить потемнение серебра в шкатулке.