Мы делаем это неправильно: китайские мастера открыли секреты, как нужно заваривать чай

Как правильно вскипятить воду для чая

Чай является одним из самых популярных напитков по всему миру, а потому не удивительно, что во многих культурах есть свои традиции его распивания. Например, в Китае чайная церемония длилась два часа. Хотя в быстром темпе современного мира на это может не хватать времени, однако ценителям этого напитка будет полезно знать, что разные сорта чая лучше раскрывают свои вкусовые качества при разных температурах.

Как говорится в материале Дао, в горячей воде чай быстрее отдает свои полезные вещества, а потому заваривать его стоит именно таким образом даже если вы любите прохладные напитки.

Воду стоит кипятить до появления на поверхности пузырьков, а посуду, из которой будут пить напиток, стоит прогреть перед разливом. Однако не торопитесь сразу же заливать кипяток, поскольку для разных сортов чая лучше подойдет своя температура:

65-70 градусов для белого чая;

70-80 для желтого и зеленого;

85 для улунов;

100 для черного, красного и пуэров.

Если под рукой нет градусника, то можно оставить кипяток остыть на 5 минут, чтобы получить воду температурой 70-80 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие закуски нельзя подавать вместе с чаем.

Кроме того, мы писали о том, как отличить настоящий чай от подделки и на что надо обратить внимание при покупке.