Добавьте ложку масла - и обычная чугунная сковорода превратится в антипригарную

Из старой бабушкиной — в новую антипригарную

Новые сковородки часто продаются с антипригарным покрытием. Они удобны в использовании, но стоят дороже обычных. К тому же время заводского антипригарного слоя не вечно, и потребуется последующая покупка другой сковороды.

Но из всего можно найти выход. Если дома есть обычная чугунная сковорода, то ее можно превратить в антипригарную посуду. Как это сделать, расскажем вместе с Ukr.Media.

Что поможет создать антипригарное покрытие на сковороде.

К сковороде не пристает пища в том случае, если на ней есть специальный слой. В домашних условиях для его создания нужно растительное масло, имеющее высокую степень к полимеризации – для этого подойдет льняное или масло из виноградных косточек.

Как сделать сковороду антипригарной

Понадобится обычная чугунная сковорода. Если она новая, только из магазина, то ее нужно отмыть от производственной обработки технической смазкой. Для этого ее нужно вымыть с мылом, и высушить и приступать к созданию антипригарной пленки.

Для начала прожарьте сковороду, чтобы избавиться от запаха растительного масла. Налейте 1-2 ст. льняного масла на дно сковороды, и размажьте его по дну и бокам посуды. Если есть желание сделать его полностью антипригарным, то следует намазать маслом со всех сторон – это удобно сделать с помощью кисточки. Если есть остатки масла, уберите их.

Сковороду с деревянной ручкой поставьте на огонь, а с железной – можно поставить в духовку вверх дном. На открытом среднем огне держите 20-40 минут, а в духовке при температуре 230 градусов – 1 час. Затем остудите. В год такую процедуру следует проводить от 4 до 6 раз.

Антипригарный слой выходит после выгорания масла. Поэтому приготовьтесь к неприятному аромату и дыму на кухне – откройте окно на проветривание.

После создания нужного слоя сковороду помыть мягкой губкой для посуды. Такой слой не трескается и выдерживает любую мойку.

А вот очистить такую сковороду нам поможет обычное пиво. С таким копеечным средством ваши сковородки будут новыми, как из магазина.