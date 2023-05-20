Сантехника звать не придется: трюк с бутылкой избавит от засора в унитазе
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Если у вас дома нет вантуза, можно использовать пластиковую бутылку
Засор унитаза – неприятность, которая внезапно может случиться с канализацией. Как правило, это происходит в такое время, когда сантехника вызвать невозможно. Далеко не в каждом доме есть вантуз или трос, которые легко справляются с засором. Засор в раковине можно легко устранить с помощью коктейльной трубочки, а вот засор в унитазе уберет пластиковая бутылка.
Как прочистить унитаз бутылкой
Если в доме нет никаких приспособлений для чистки канализации, ситуацию можно спасти с помощью пластиковой бутылки на 1,5-2 литра.
Плотно закрутите крышку на горлышке бутылки.
Острым ножом или большими ножницами аккуратно отрежьте донышко. Следите, чтобы линия разреза получилась ровной.
Чтобы прочистить унитаз, вставьте бутылку в сливное отверстие обрезанной частью и несколько раз резко, с усилием протолкните воду вверх-вниз. После этого промойте унитаз горячей водой. Следите за температурой воды: она должна быть горячей, но не кипяток. Иначе сантехника может лопнуть.
По принципу работы самодельное устройство из бутылки напоминает вантуз. Проталкивая воду с помощью бутылки вглубь унитаза, можно создать эффект гидравлического удара и разрушить засор.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что категорически нельзя выбрасывать в унитаз и раковину.