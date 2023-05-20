Как сохранить воду в баке прохладной во время жары: лайфхак для дачников

В жаркую погоду хочется пользоваться прохладной водой

Летом на участке из-за сильной жары вода в баке становится очень горячей, и пользоваться ею становится невыносимо. Если вы хотите решить эту проблему, вы можете воспользоваться несколькими простыми методами, которые будут поддерживать температуру воды в резервуаре прохладной.

Покрасьте бак светлой краской. Все знают, что темный цвет поглощает свет, а светлый — отражает. Если вы будете использовать для хранения воды на участке бочку светлого цвета, есть шанс, что вода в ней не будет очень быстро и сильно нагреваться.

Используйте крышку и защиту для бака. Обязательно закрывайте емкость с водой. Если бак небольшого размера, можно сделать для него импровизированный чехол. Оберните емкость солнцезащитной пленкой по примеру той, что используется для лобового стекла автомобиля. Либо обклейте бочку изолоном, который можно купить в любом хозяйственном магазине.

Измените расположение резервуара для воды. Летом вода очень быстро прогревается. Поэтому, чтобы избежать этой проблемы, вы можете изменить расположение резервуара для воды. Для этого выберите затененное место, чтобы на бак не попадали прямые солнечные лучи. А лучше всего — оборудуйте для него навес, который будет защищать резервуар не только от солнца, но и от осадков.

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