Названа вещь, которую ни в коем случае нельзя ставить в холодильник: на то есть 2 причины

Придется переплачивать за электроэнергию

Для уменьшения затрат на электроэнергию нет необходимости полностью отказываться от использования привычных устройств. Иногда достаточно исправить некоторые ошибки, и расходы значительно сократятся.

Вот один из примеров — помещение горячего супа на полку холодильника. На первый взгляд, холодильник и служит для сохранения продуктов питания. Однако необходимо уделять внимание температуре пищи, пишет pixelinform.

Почему нельзя ставить посуду с горячей пищей в холодильник

Необходимо избегать этого действия в любом случае. Подождите, пока пища остынет, поскольку высокая температура внутри прибора увеличивает нагрузку на устройство. Холодильник будет работать на пределе, чтобы охладить воздух еще сильнее. Это приведет к увеличению энергопотребления. Однако большие счета за электричество — это не единственное нежелательное последствие.

Если часто помещать горячую посуду в холодильник, рано или поздно возникнет неприятная проблема — поломка устройства, так как оно не сможет бесконечно справляться с чрезмерной нагрузкой. В результате придется потратить дополнительные средства на покупку нового прибора.

Ранее "Телеграф" писал, для чего класть мокрые газеты в холодильник. Также мы писали, зачем класть губку для мытья посуды в холодильник. Кроме неприятного запаха, она решает еще одну распространенную проблему.