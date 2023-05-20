Простая хитрость для ослепительной белизны унитаза: забудьте о желтизне и пятнах

Наличие желтизны или налета в унитазе всегда выглядит некрасиво и грозит поломкой сантехники

Из-за недостатка регулярного ухода за унитазом возникают значительные проблемы с загрязнением сантехники, которые трудно убираются даже дорогостоящей бытовой химией.

Мало кто знает о том, что даже самый грязный унитаз может приобрести блестящий вид с помощью доступного и недорогого средства, пишет ukr.media. Предлагаем один бюджетный вариант, который обеспечит эффективную очистку сантехники.

Как быстро отбелить унитаз

Заполните бутылочку с распылителем смесью уксуса и воды в соотношении 1 к 2. Добавьте около одной ложки любого моющего средства, которое образует пену (шампунь, жидкое мыло или гель для посуды). Нанесите эту смесь на поверхность унитаза и оставьте на 10 минут, затем удалите основной слой грязи. После этого нужно применить неразбавленный уксус по поверхности унитаза и оставить снова на 10 минут. Далее стараемся по возможности удалить все загрязнения и смыть остатки чистящих средств водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью водки вернуть унитазу его первоначальную белизну. Напомним, что с помощью этого горячительного напитка можно отлично отмыть окна.