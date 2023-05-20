Зачем натирать решетку для гриля луком: хитрость, о которой не знают многие

Гениальные лайфхаки для очистки вашего гриля

Любители отдыха на природе знают какими вкусными, получаются мясо, овощи и рыба, приготовленные на гриле. Но после сытного застолья возникает вопрос — как быстро и без труда вымыть решетку, на которой запекались продукты.

Конечно же решетка нуждается в регулярной очистке. Если на ней останутся старые загрязнения, вывести их потом будет сложно, а пища приобретет неприятный горелый привкус.

"Телеграф" расскажет, как с помощью подручных продуктов легко очистить решетку для гриля.

1. Лук

Этот лайфхак лучше всего работает, когда гриль еще теплый. Так что этот метод очистки не подойдет вас, если решетку нужно очистить после сезонного хранения. Тем не менее он идеально подходит для поддержания чистоты гриля в течение всего сезона шашлыков. Разрежьте луковицу пополам, наденьте на большую вилку и натрите ею прутья гриля. Лук выделяет сок, который превращается в пар и относительно легко растворяет жир и грязь.

2. Уксус

Смешайте 500 мл уксуса и такое же количество воды в пульверизаторе. Распылите раствор на решетку и оставьте на 10 минут. Затем потрите, чтобы очистить решетку и ее внутреннюю часть.

3. Сода

Насыпьте пищевую соду на гриль и сбрызните немного водой. Используйте мочалку для чистки, пока вся сода не исчезнет, ​​а гриль не заблестит.

4. Пиво

Налейте полбутылки пива на теплый гриль и потрите его газетой или металлической щеткой. В кратчайшие сроки ваш гриль будет сверкать.

Кстати, если у вас нет жесткой металлической щетки, которая бы пригодилась при чистке решетки для гриля, используйте фольгу. Просто скомкайте ее и натирайте прутья.

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