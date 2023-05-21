Поможет водка: как одно бюджетное средство справится с жирным налетом на вытяжке

Совет, который облегчит вам жизнь

Кухонная вытяжка – необходимая техника очистки воздуха от пара и посторонних запахов, появляющихся при приготовлении пищи. Она создает на кухне приятный микроклимат: нет запаха, не душно, а жироуловители не дают оседать капелькам жира на фасаде шкафчиков, потолков. Но в то же время каждый раз, когда она работает, на решетке образуется масляной налет. Постепенно слой становится плотнее, и это происходит изо дня в день.

Чистка кухонной вытяжки – это процесс достаточно сложный и трудоемкий. Однако с ним приходится сталкиваться многим домохозяйкам, ведь процесс загрязнения ее не остановить. Как сделать этот процесс очистки загрязнения более легким, рассмотрим вместе с Ukr.Media.

Как легко очистить вытяжку

Для этого нужно одно копеечное, но эффективное средство. Приготовить его можно дома самостоятельно.

Возьмите 50 мл спирта или водку, влейте туда чайную ложку моющего средства — и начинайте мытье. С помощью пульверизатора наносите средство на решетку и протирайте салфеткой.

Только одна минута – решетка блестит. Кстати, с помощью этого средства можно также легко очистить плиту. Вам больше не понадобятся дорогостоящие химические средства!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить фильтры кухонной вытяжки. Однако этот метод подходит только для металлических фильтров.