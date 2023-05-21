Как быстро и безопасно разморозить фарш: секреты, которыми пользуются опытные кулинары

Лучшие способы, с которыми мясо останется вкусным

Морозильная камера – это очень удобно. Можно заготовить мясо на долгий период времени. Достал брикет фарша – и можно готовить невероятные турецкие котлеты.

Кажется, что с тех пор, как в домах появились микроволновые печи с функцией "размораживания", навсегда отпал вопрос о том, как размораживать те или иные продукты. Но такой способ не всегда хорошо сказывается на консистенции и качестве полуфабриката. Вместе с ProstoWay рассказываем, какие способы размораживания фарша являются самыми лучшими и безопасными.

Микроволновая печь

Это все еще наиболее используемый способ разморозки фарша. Очень важно следить, чтобы продукт не перегрелся – так можно испортить вкус блюда. Если нужно разморозить сразу большой кусок, не делайте это сразу. Лучше подержать 30-50 секунд, а затем разломить на мелкие части – так размораживание будет происходить равномерно.

Водяная баня

Метод известен старшим кулинарам. Фарш без упаковки выкладывается в керамический сосуд, борта которого больше диаметра кастрюли. В кастрюлю набирается вода, ставится на огонь. А миска с фаршем ставится на борт кастрюли. С этим способом за фаршем следует постоянно следить и периодически его переворачивать и разламывать.

Соль

Этот способ достаточно быстрый, но отчаянный. Разломав фарш на куски, хорошо его солим — и уже через 30 минут растаявший фарш можно будет готовить. Главное потом не досаливать.

Вода

Для этого метода фарш необходимо завязать в плотный непроницаемый пакет и на 15-20 минут поместить его под холодную струю воды. В общем, чем медленнее мы размораживаем мясо, тем лучше оно сохранит все свои вкусовые качества. Также недавно мы рассказывали о том, как правильно разбивать яйца.