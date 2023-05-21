Будет свежей и красивой: как правильно ухаживать за спортивной одеждой
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Если правильно стирать спортивную одежду, она не будет вонять и прослужит вам дольше
Занятия в спортзале, бег, йога или командные виды спорта полезны для физического и психического состояния. Они заставляют чувствовать себя счастливым.
Но регулярные занятия спортом означают, что вам регулярно нужно избавляться от неприятных запахов пота и грязи на спортивной одежде. Правильный уход за формой может продлить срок ее службы и предотвратить частую ее замену.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выйти из положения, если в вашей стиральной машине нет специальной программы для спортивных вещей. А теперь мы расскажем, как правильной ухаживать за спортивной формой.
Не оставляйте спортивные вещи без стирки более 3 дней
Вы не должны оставлять потную спортивную одежду в корзине для стирки дольше, чем на три дня, так как бактерии, вызывающие неприятный запах, процветают в этой сырости и темноте, пишет Shark.
Не стирайте форму при высокой температуре
Спортивная одежда часто изготавливается из легких синтетических материалов, которые используются из-за их способности хорошо впитывать пот и регулировать температуру.
Горячая вода при стирке стирки может ослабить волокна и сделать их менее эффективными. При стирке учитывайте рекомендации на этикетке. Но обычно избавиться от загрязнений на спортивной одежде можно при температуре 30-40 градусов.
Обработайте пятна перед стиркой
Пот может испачкать одежду и сделать белые ткани желтыми. Чтобы предотвратить появление пятен, перед стиркой промойте подмышки в холодной воде или смочите белым уксусом, а затем действуйте как обычно.
Избегайте сушильной машины
Высокие температуры могут разрушить синтетические волокна спортивной одежды, потенциально снижая эффективность и эластичность. Вы также рискуете нагреть бактерии, оставшиеся в одежде, что вызовет неприятный запах. Вместо этого оставьте сушиться форму естественным путем – на улице, если позволяет погода.
Замочите вещи в соде
Если обычное средство для стирки не помогает избавиться от неприятного запаха, разведите 5-6 чайных ложек соды в прохладной воде и замочите спортивный комплект на 30 минут перед повторной стиркой в машине.
Не стирайте кроссовки в машине
Стирка спортивной обуви в машинке может повредить ткань и усилить запах.
Дайте кроссовкам высохнуть, прежде чем стряхнуть с них видимую грязь, а затем протрите снаружи теплой мыльной водой. Насыпьте внутрь пищевую соду, чтобы поглотить запахи, затем оберните их газетами или бумажными полотенцами и оставьте сохнуть при комнатной температуре.
Ранее "Телеграф" писал, как вернуть белизну носкам.