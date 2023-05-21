Будет свежей и красивой: как правильно ухаживать за спортивной одеждой

Если правильно стирать спортивную одежду, она не будет вонять и прослужит вам дольше

Занятия в спортзале, бег, йога или командные виды спорта полезны для физического и психического состояния. Они заставляют чувствовать себя счастливым.

Но регулярные занятия спортом означают, что вам регулярно нужно избавляться от неприятных запахов пота и грязи на спортивной одежде. Правильный уход за формой может продлить срок ее службы и предотвратить частую ее замену.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выйти из положения, если в вашей стиральной машине нет специальной программы для спортивных вещей. А теперь мы расскажем, как правильной ухаживать за спортивной формой.

Не оставляйте спортивные вещи без стирки более 3 дней

Вы не должны оставлять потную спортивную одежду в корзине для стирки дольше, чем на три дня, так как бактерии, вызывающие неприятный запах, процветают в этой сырости и темноте, пишет Shark.

Не стирайте форму при высокой температуре

Спортивная одежда часто изготавливается из легких синтетических материалов, которые используются из-за их способности хорошо впитывать пот и регулировать температуру.

Горячая вода при стирке стирки может ослабить волокна и сделать их менее эффективными. При стирке учитывайте рекомендации на этикетке. Но обычно избавиться от загрязнений на спортивной одежде можно при температуре 30-40 градусов.

Обработайте пятна перед стиркой

Пот может испачкать одежду и сделать белые ткани желтыми. Чтобы предотвратить появление пятен, перед стиркой промойте подмышки в холодной воде или смочите белым уксусом, а затем действуйте как обычно.

Избегайте сушильной машины

Высокие температуры могут разрушить синтетические волокна спортивной одежды, потенциально снижая эффективность и эластичность. Вы также рискуете нагреть бактерии, оставшиеся в одежде, что вызовет неприятный запах. Вместо этого оставьте сушиться форму естественным путем – на улице, если позволяет погода.

Замочите вещи в соде

Если обычное средство для стирки не помогает избавиться от неприятного запаха, разведите 5-6 чайных ложек соды в прохладной воде и замочите спортивный комплект на 30 минут перед повторной стиркой в ​​машине.

Не стирайте кроссовки в машине

Стирка спортивной обуви в машинке может повредить ткань и усилить запах.

Дайте кроссовкам высохнуть, прежде чем стряхнуть с них видимую грязь, а затем протрите снаружи теплой мыльной водой. Насыпьте внутрь пищевую соду, чтобы поглотить запахи, затем оберните их газетами или бумажными полотенцами и оставьте сохнуть при комнатной температуре.

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