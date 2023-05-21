Как избавиться от запаха мышей в помещении: бабушкин метод

Грызуны оставляют после себя очень неприятные запахи

Мыши это незваные гости, которые удивительным образом проникают не только в частные дома, но и в квартиры даже на самых высоких этажах. Существует очень много способов борьбы с грызунами — от покупной "химии" до гуманных средств.

Но после избавления от всех мышей в доме или квартире остается еще одна проблема — неприятный запах. Грызуны метят территорию, а их моча и экскременты содержат высокую концентрацию аммиака, метана и углерода. Они плотно впитываются в оббивку и обои.

Как избавиться от "мышиного" запаха

Проветривание. Это самый простой, но не самый надежный способ избавится от неприятного запаха грызунов. Он поможет, если мыши жили у вас недолго и не успели сильно наследить. Проветривание будет еще эффективнее, если в помещение одновременно со свежим запахом будут поступать прямые солнечные лучи.

Стирка и уборка. Выстирайте и помойте все предметы интерьера, ковры, одежду, ткани на которых остались продукты жизнедеятельности мышей. Хорошенько вымойте все плинтусы и избавьтесь от мелкого мусора.

Уксус. По окончанию уборки протрите поверхности смоченной в уксусе тряпкой. Кислота нейтрализует неприятный запах и дезинфицирует предметы.

Ранее "Телеграф" писал про надежный способ избавиться от старческого запаха в квартире.