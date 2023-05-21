Что добавить в воду для мытья пола, чтобы дома было идеально чисто: два дешевых ингредиента

Это простое решение обеспечит потрясающий эффект

Чистота полов является неотъемлемой частью комфортного жилища, поскольку создает приятную атмосферу и гарантирует приятное времяпровождение в доме. Некоторые люди покупают дорогостоящие специальные средства, предназначенные для влажной уборки полов, но не всегда получают желаемый 100% результат.

Хотите, чтобы у вас дома всегда был чистый пол, который выглядит так, как будто только что был отполирован? Это легко достижимо всего с помощью двух компонентов, которые, скорее всего, уже есть у вас. Раствор, что выйдет, отлично борется с жиром, также отпугивает насекомых и обладает антисептическим действием, пишет cpykami.

С чем вымыть пол до блеска

Для того чтобы помыть полы, рекомендуется использовать горячую или очень теплую воду. Добавьте в воду примерно одну столовую ложку соли и немного жидкого моющего средства. Перемешайте хорошо содержимое, чтобы соль полностью растворилась. Затем просто смочите тряпку и приступайте к делу.

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