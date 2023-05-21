Не хочется мыть посуду: лайфхак для ленивых, который упростит жизнь

Целая гора грязных тарелок никому не приносит удовольствие

У многих людей есть привычка откладывать мытье посуды на потом, в результате чего в кухонной раковине скапливается большая куча грязных тарелок. Что делать, если вы очень заняты, и трудно найти время на приготовление и употребление пищи, не говоря уже о мытье посуды? Есть хитрое решение!

Если прибегнуть к одному хитрому приему, то можно избавиться от этой домашней обязанности, пишет pixelinform. На помощь придет пищевая пленка.

Как не мыть посуду

Чтобы избежать мытья тарелок, достаточно накрыть их пищевой пленкой перед подачей еды. После обеда просто снимите и выбросьте прозрачный материал в мусорное ведро. Таким образом, можно избавиться от необходимости мыть посуду.

Однако есть нюанс, к примеру, при употреблении жидких блюд. Также, столовые приборы и другая кухонная утварь (кастрюли, сковородки) все равно останутся грязными. Тем не менее использование пищевой пленки все равно облегчит вам жизнь в те моменты, когда свободного времени на это не хватает.

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