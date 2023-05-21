Как заправить одеяло в пододеяльник за считанные секунды: гениальный трюк (видео)

Процесс займет 5 этапов, но очень молниеносных

Смена постельного белья – тяжелое испытание, которое требует выносливости, терпения и ловкости рук. Однако популярная TikTok-блогерша предложила оригинальный трюк, который полностью изменит ваше представление об этом неприятном домашнем деле и научит выполнять его всего за несколько секунд.

Видео, опубликованное на TikTok пользователем @decoper, стало вирусным. Сама автор видео отметила, что это "случайно увиденный лайфхак, который впоследствии бессознательно превратился в стандартную практику в ее повседневной жизни".

Как быстро заправить одеяло в пододеяльник

Аккуратно расположите пододеяльник на кровати, так чтобы внутренняя сторона была наружу и отверстие простыни было направлено к подножью кровати. Положите одеяло сверху на пододеяльник, убедившись, что все четыре угла выравнены с углами пододеяльника. Сложите одеяло и простыню вместе в рулон. Закройте пододеяльник на молнию, застежки или завязки, после того как одеяло будет сложено. Разверните рулон, начиная с нижней части кровати, расправив одеяло.

Ранее "Телеграф" писал, как постирать большое одеяло без помощи стиральной машинки. Хитрые француженки давно используют один простой способ.