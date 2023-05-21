Мох и грязь сойдут без лишних хлопот: каким средством очистить тротуарную плитку

Весна – время уборки двора от ненужной растительности

За зиму во дворе плитка заросла мхом и покрылась слоем грязи. Пока еще не пришло лето, нужно успеть привести тротуарные дорожки в порядок. К тому же, в этом поможет один дешевый и действенный способ.

Чтобы очистить от мха тротуарную плитку, воспользуйтесь самодельным раствором на основе уксуса. Эффективным лайфхаком поделилось издание Express.

Как избавиться от мха на плитке во дворе

Для начала подметите всю территорию, чтобы избавиться от мусора. Кроме того, уберите мебель, горшки с растениями и любые элементы декора, которые может повредить уксусная смесь. Желательно вырвать сорняки вблизи дорожек во дворе.

Чтобы приготовить смесь для удаления мха на плитке, влейте одну часть уксуса и одну часть воды в ведро или лейку, а затем равномерно нанесите раствор на плитку. Важно, чтобы средство покрывало всю поверхность и заполняло все щели и стыки. Оставьте смесь примерно на 20 минут, чтобы она впиталась.

После возьмите жесткую щетку и почистите все участки. Грязь и растительность должны легко удаляться. Напоследок используйте шланг или наполните ведро чистой холодной водой, чтобы смыть остатки загрязнений. Дайте плитке полностью высохнуть, прежде чем ставить на нее предметы.

Белый уксус — отличное чистящее средство, к тому же, недорого вам обойдется. Однако помните, что смесь нужно тщательно смыть, чтобы на террасе не осталось пятен.

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