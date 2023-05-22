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Используйте спичку для покупки сала: как выбрать качественный продукт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Выбираем сало правильно.
Выбираем сало правильно.. Фото smachno.ua

Эти способы помогут выбрать хороший продукт

Существует мнение, что сало – это любимый продукт украинцев. Мы и правда можем предложить массу рецептов приготовления домашнего сала.

Но перед тем, как приступить к приготовлению любимого сала, нужно выбрать правильный продукт. Как это сделать, разберемся вместе со Smachno.

На что обращать внимание при покупке сала

На цвет. Свежее и качественное сало должно быть белого цвета с легким розовым оттенком. Если сало желтое или серое, значит оно давно лежит и уже старое. Оно будет жестким и невкусным.

На шкурку. Если на прилавке вы видите толстую кожуру, то лучше проходите дальше – толщина кожуры говорит о возрасте свинки. Чем она толще, тем старше свинка и жестче сало.

У хорошего, нежного сала толщина кожуры должна быть от 3 до 5 мм, а самое вкусное сало будет у молодой свинки. Также очень важно, чтобы шкурка была хорошо выскоблена, если есть щетинки, значит, ее плохо осмолили.

Обращайте внимание на аромат – ни в коем случае у сала не должно быть никакого неприятного запаха, который называют хряком. В таком случае это сало хряка – от этого запаха вообще невозможно избавиться. Только нежный, сладковато-молочный аромат расскажет о высоком качестве сала.

И конечно же, потрогайте сало – оно должно быть влажным и жирным, но не липким. Если взяться кончиками пальцев за уголок кусочка сала – от тепла рук верхний слой обязательно растопится, а если сало жесткое и с прожилками – вы обязательно это почувствуете.

К тому же нелишне будет проверить сало на свежесть. Для этого необходимо проткнуть продукт спичкой. Если он входит тяжело – сало лежит давно, оно резиновое и невкусное. Если спичка входит легко, то сало свежее.

Чтобы убедиться в том, что сало нежное и хорошее, проведите по кусочку тыльной стороной ногтя. Если соскоблится мало жира, то сало жесткое, а если много – то сало хорошее и нежное.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как дедушка хранил любимое сало. Оказывается, для разных видов сала способ хранения может отличаться

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